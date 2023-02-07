В Коми 180 нетрудоспособных людей получили уход и помощь

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В Коми 180 нетрудоспособных граждан получили уход и помощь в рамках республиканского «закона о патронате». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минтруда.

Это закон – часть системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Они могут получать необходимый уход дома, а не в профильном интернате. Этим занимаются не соцработники. Человека, который будет помогать, может выбрать сам нетрудоспособный гражданин. Таким человеком может стать дееспособный гражданин в возрасте до 70 лет, который не является родственником нуждающегося. Он получает от 9 тысяч до 11,7 тысячи рублей в месяц за каждого нетрудоспособного. На эти суммы начисляются северные и районные коэффициенты. В 2022 году уход получили 180 человек. На эти цели потратили 23,9 миллиона рублей.

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