Житель Коми украл мопед и паспорт, а потом ограбил женщину

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В Ухте местного жителя признали виновным в краже мопеда и паспорта, а также в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Так, в июле мужчина украл мопед. Кроме того, в августе у пациента больницы №1 пропал паспорт и другие документы. В краже заподозрили пациента из соседней палаты с татуировкой в виде галстука-бабочки. Мужчина самовольно покинул больницу. Далее злоумышленник признался в краже.

Кроме того, ухтинец на улице подошел к женщине и попросил телефон, чтобы вызвать такси. Та выполнила его просьбу, а потом поняла преступный умысел злоумышленника. Тогда мужчина ударил женщину и сбежал с ее телефоном. Ухтинца приговорили к пяти годам лишения свободы. отбывать срок он будет в исправительной колонии особого режима. В пресс-службе судов подчеркнули, что раскрыть все преступления мужчины помогла его татуировка.

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