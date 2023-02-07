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НовостиОбщество7 февраля 2023 10:45

В Коми назначили прокурора Корткеросского района

Источник:kp.ru
Фото: прокуратура Хабаровского края

Фото: прокуратура Хабаровского края

Новым прокурором Корткеросского района стал Александр Бархатов. Соответствующий приказ подписал генпрокурор России Игорь Краснов.

Ранее Бархатов занимал должность замначальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции республиканской прокуратуры. Он был на этом посту с ноября 2017 года.

Прокурор Коми Николай Егоров назвал Корткеросский район непростым муниципалитетом. Дело в том, что в свое время главу района и его зама привлекали к уголовной ответственности.

Ранее прокурором Корткеросского района был Иван Чуйков. Теперь же он стал начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Коми, передает БНК.

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