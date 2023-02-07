В Коми прокуратура защитила права не подлежавших мобилизации 19 мужчин

Прокуратура защитила права 19 жителей Коми, которые не подлежали мобилизации

В Коми некоторые жители региона были призваны в рамках частичной мобилизации в зону СВО без объективных на это причин. Их права защитила республиканская прокуратура.

По словам главного прокурора Коми Николая Егорова, ведомство своевременно сориентировало призывные комиссии в отношении 19 мужчин, которых призвали на СВО. Всего в России по разным причинам домой вернули около 10 тысяч мобилизованных, среди них оказались многодетные отцы.

Ранее таким же правом воспользовался 32-летний житель Усть-Куломского района, у которого дома остались жена, трое детей и хорошая работа.

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