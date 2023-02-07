В Коми начнется капремонт в шести школах

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2023 году завершится капитальный ремонт в трех школах Коми, а еще в шести – начнется. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

На капремонт школ в 2022-2023 годах выделили около 423 миллионов рублей. В прошлом году привели в порядок четыре образовательных учреждения. Они находятся в Усть-Куломском, Ижемском и Корткеросском районах.

Еще в трех школах ремонтные работы продолжаются. Речь идет о гимназии Пушкина в Сыктывкаре, Цилемской школе в Трусово Усть-Цилемского района, а также о школе в селе Палевицы Сыктывдинского района. Ожидается, что все они откроются 1 сентября.

Еще на шести объектах работы начнутся в 2023 году. На эти цели потратят более 344 миллионов рублей. Отремонтировать собираются коррекционные школы №42 в Воркуте и №45 в Ухте, три школы в Корткеросском районе и еще одну – в Троицко-Печорском.

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