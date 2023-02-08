В Коми объяснили, как устанавливают взнос на капремонт

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В Минстрое Коми объяснили, как устанавливается взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Коми размер взноса устанавливается каждый год. В каждом муниципалитете он разный. Размер взноса рассчитывают исходя из стоимости работ, общей площади помещений и срока реализации программы.

По расчетам 2022 года экономически обоснованный размер взноса на капремонт составил от 25 до 58 рублей за квадратный метр. Минимальный взнос в этом году составляет от 12,3 до 15 рублей.

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