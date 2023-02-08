В Коми директор компании скрыл от налоговой 50 миллионов рублей

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Ухте генерального директора организации, занимающейся строительством дорог, признали виновным в сокрытии денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Гендиректор знал, что у компании имелась задолженность по налогам, сборам и страховым взносам. Налоговая приняла меры по ее взысканию. Злоумышленник скрыл более 50 миллионов рублей. За счет этих средств должно быть произведено взыскание недоимки. Фигурант признал свою вину. Его приговорили к году лишения свободы условно.

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