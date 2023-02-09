В Коми произошел несчастный случай с сотрудником буровой компании

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В Коми произошел несчастный случай с сотрудником Усинского филиала ООО «Буровая компания «Евразия». Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в регионе.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 11 декабря прошлого года. Мужчина занимался своими обязанностями и в какой-то момент оступился. Из-за этого он упал с площадки мобильной буровой установки высотой 1,37 метра. В инспекции отметили, что руководство и специалисты не контролировали ход работ, а также соблюдение трудовой дисциплины. Это и стало причиной случившегося.

Работодателю выдано предписание об устранении нарушений. Кроме того, виновных должны привлечь к дисциплинарной ответственности.

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