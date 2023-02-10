Фото: Алексей БУЛАТОВ

За период c 31 января по 6 февраля в Коми подорожали лук, помидоры и бананы. Об этом сообщает Комистат.

Так, цены на говядину выросли на 3,1%, на молоко – на 4%, а на картошку – на 4,5%. Консервы для детского питания подорожали на 4,6%, пшено – на 2,3%, а макароны – на 3,4%. Цены на лук увеличились на 9,7%, а на морковь – на 5,1%. Стоимость огурцов выросла на 6,1%, на помидоры – на 7,7%. Яблоки подорожали на 3%, а бананы – 9,2%. Кроме того, цены на шампунь увеличилось на 7,2%.

Вареная колбаса подешевела на 5,7%, а сосиски – на 3,9%. Цены на сливочное масло снизились на 2,5%. Ряд товаров и услуг стоят также, как и раньше. Так, обед в столовой или закусочной стоит около 400 рублей.

Также неизменными остались цены на автомобили и бытовую технику. Новый отечественный автомобиль можно приобрести за 911 615 тысяч рублей, а новую иномарку – за 1 887 137 тысяч рублей. Смарфон стоит 13 931 рубль, телевизор – 42 529 рублей, электропылесос – 10 124 рубля.

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