В Коми жен и матерей участников СВО предупредили о мошенниках

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В Коми родственникам бойцов-участников специальной военной операции поступают звонки от мошенников. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

К руководителю региона обратилась мать одного из военнослужащих из Сосногорска. Женщина рассказала, что ей на телефон пришло сообщение якобы от имени сына. В послании содержалась просьба положить денег на некий счет. Женщина не знала, как ей поступить, а потому спросила совета у главы Коми. Уйба отметил, что матери участника СВО написали мошенники. По его словам, это распространенное явление.

Глава Коми призвал людей ни в коем случае не переводить деньги и в переговоры с незнакомцами не вступать.

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