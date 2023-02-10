Житель Коми оскорбил падчерицу в голосовом сообщении и заплатил штраф

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В Ухте местного жителя привлекли к административной ответственности за то, что он оскорбил падчерицу в голосовом сообщении и заплатил штраф. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Между мужчиной и его падчерицей, живущей с молодым человеком, сложились неприязненные отношения. В декабре ухтинец отправил ей несколько голосовых сообщений через мессенджер. При этом он оскорбил падчерицу. За это мужчину оштрафовали на 3 тысяч рублей.

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