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НовостиОбщество10 февраля 2023 8:24

Житель Коми оскорбил падчерицу в голосовом сообщении и заплатил штраф

Ему пришлось отдать 3 тысячи рублей
Источник:kp.ru
Фото: Степан КАМЕНЕВ

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Ухте местного жителя привлекли к административной ответственности за то, что он оскорбил падчерицу в голосовом сообщении и заплатил штраф. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Между мужчиной и его падчерицей, живущей с молодым человеком, сложились неприязненные отношения. В декабре ухтинец отправил ей несколько голосовых сообщений через мессенджер. При этом он оскорбил падчерицу. За это мужчину оштрафовали на 3 тысяч рублей.

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