Сыктывкарец украл из магазина геймпады и пропил их

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В Сыктывкаре 35-летнего местного жителя подозревают в краже геймпадов из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился директор магазина. Мужчина сообщил о пропаже игровых пультов из торгового зала. Сумма ущерба составила 11 150 рублей. Полицейские посмотрели записи с камер и нашли злоумышленника. Сыктывкарец не раз был судим. Мужчина рассказал, что геймпады продал, а деньги потратил на алкоголь. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде. Согласно законодательству, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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