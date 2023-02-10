В Коми закрыли дело на мошенника, обманувшего семь человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сыктывкарский городской суд оштрафовал 43-летнего жителя Ленинградской области за семь эпизодов мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.
Как рассказали в ведомстве, житель Гатчины размещал объявления о продаже коллекционных предметов, а также аудио- и видеоаппаратуры. Кроме того, он искал покупателей и в ходе переписки обманывал их. Люди переводили деньги, но товары так и не получали. В общей сложности жертвами мошенничество стали семь человек.
Фигурант признал свою вину и возместил ущерб. Суд закрыл уголовное дело на мужчину и оштрафовал на 50 тысяч рублей.
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