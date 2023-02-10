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НовостиОбщество10 февраля 2023 13:15

Минимальный набор продуктов в Коми подорожал на 4%

Его стоимость составила 6028,9 рубля
Источник:kp.ru
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За год стоимость минимального набора продуктов в Коми выросла на 4%. Об этом сообщает Комистат.

В конце декабря минимальный набор продуктов стоил 6028,9 рубля. За месяц он подорожал на 1,7%, а за год – на 4%. Так, цены на сахар за год увеличились на 15%, а на крупы – на 12%. Кондитерские изделия и сыр подорожали на 13-14%, масло и молоко – на 12-13%. Хлеб, макароны и рыба увеличились в цене на 12-15%. При это картошка стала дешевле на 32%.

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