В Печоре завели два дела о халатности после проверки в общежитиях

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Печоре завели два уголовных дела о халатности после проверки в общежитиях. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Жители нескольких домов долгое время сталкивались с существенными проблемами. Подвалы и крыши зданий находились в плохом состоянии. Кроме того, были проблемы с коммуникациями. Жители также жаловались на антисанитарию и отсутствие воды. Однако никто эти проблемы не решал.

СК и прокуратура провели проверку, после чего было заведено два уголовных дела о халатности. Сотрудники администрации не контролировали работу обслуживающей организации ООО «ВМ Кристалл». К компании не выдвигали никаких требований. Из-за того, что предприятие должным образом не выполняло свои обязанности, имущество ряда домов пришло в ненормативное состояние. В результате возникла угроза жизни и здоровью жильцов.

– Уголовные дела соединены в одном производстве, – говорится в сообщении.

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