В Коми столкнулись Nissan и ВАЗ: пострадал водитель

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 10 февраля, в Троицко-Печорске столкнулись Nissan Primera и ВАЗ-21140, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 8.40. Женщина 1972 года рождения ехала за рулем Nissan по улице Савина. На перекрестке с Ленина она не уступила дорогу «Ладе». В итоге машины столкнулись.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа 1999 года рождения. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Кроме того, под вопросом перелом ребер. Госпитализация молодому человеку не потребовалась.

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