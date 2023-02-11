Мошенники чуть не украли у преподавателя вуза в Коми 400 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мошенники чуть не украли у преподавателя одного из сыктывкарских вузов 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка. Собеседник заявил, что на имя педагога по доверенности в банке оформляют кредит. Далее ей позвонил якобы полицейский. Тот убедил женщину пойти в банк, взять в кредит 400 тысяч рублей и перевести деньги на указанный счет.

Сыктывкарка поверила в это. В банке специалист Елена Сайкина заметила, что женщина взволнована, и стала задавать ей наводящие вопросы. Однако женщина, которой аферисты запретили общаться в банке, пояснив, что наблюдают за ней по камерам, продолжала настаивать на выдаче денег. Преподавателю предложили пройти в кабинет сотрудника безопасности Павла Морозова. Банковские работники выяснили, что случилось, и убедили женщину в том, что ее обманули. Благодаря этому сыктывкарка не лишилась денег. Возбуждено уголовное дело.

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