Сыктывкарка украла телефон у мужчины, с которым познакомилась на сайте знакомств

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сыктывкаре 28-летнюю местную жительницу признал виновной в краже телефона у мужчины, с которым она познакомилась на сайте знакомств. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

В октябре сыктывкарка пришла в гости к мужчине, с которым познакомилась на сайте знакомств. Они выпили, и девушка попросила собутыльника вызвать ей такси. Мужчина согласился. Он вызвал машину и перевел деньги горожанке, чтобы та смогла расплатиться. Далее он уснул. Уходя, девушка забрала телефон мужчины.

Проснувшись, сыктывкарец обнаружил, что смартфон исчез. Он позвонил девушке и спросил, не брала ли она телефон. Сыктывкарка сказала, что ничего такого не делала. Правоохранителям жительница Коми объяснила, что украла телефон для личного пользования, но не смогла вспомнить графический ключ. Суд назначил девушке 200 часов обязательных работ.

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