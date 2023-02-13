В Коми женщина отсудила у «Комиавиатранса» 500 тысяч рублей за неиспользованный отпуск

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Жительница Печоры отсудила у компании «Комиавиатранс» почти 500 тысяч рублей за неиспользованный отпуск.

По решению Печорского городского суда «Комиавиатранс» обязали оформить с истцом трудовой договор на неопределенный срок. Компания должна была заплатить женщине 224 тысяч рублей за время вынужденного прогула, компенсацию, превышающую 217 тысяч рублей, 7 тысяч рублей компенсации морального вреда, почти 6 тысяч рублей компенсации расходов на проезд, а также 48 тысяч рублей в качестве процентов за просрочку.

Женщина с размером выплат не согласилась и обратилась в Верховный суд Коми. Перерасчет показал, что «Комиавиатранс» должен выплатить более 340 тысяч рублей за неиспользованный отпуск. Проценты увеличили до 75 тысяч рублей. В остальном решение осталось прежним.

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