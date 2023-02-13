Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 февраля 2023 7:36

В Коми женщина отсудила у «Комиавиатранса» 500 тысяч рублей за неиспользованный отпуск

Она обращалась в два суда
Источник:kp.ru
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Печоры отсудила у компании «Комиавиатранс» почти 500 тысяч рублей за неиспользованный отпуск.

По решению Печорского городского суда «Комиавиатранс» обязали оформить с истцом трудовой договор на неопределенный срок. Компания должна была заплатить женщине 224 тысяч рублей за время вынужденного прогула, компенсацию, превышающую 217 тысяч рублей, 7 тысяч рублей компенсации морального вреда, почти 6 тысяч рублей компенсации расходов на проезд, а также 48 тысяч рублей в качестве процентов за просрочку.

Женщина с размером выплат не согласилась и обратилась в Верховный суд Коми. Перерасчет показал, что «Комиавиатранс» должен выплатить более 340 тысяч рублей за неиспользованный отпуск. Проценты увеличили до 75 тысяч рублей. В остальном решение осталось прежним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительница Коми пыталась отсудить у банка деньги, украденные мошенниками (подробности)