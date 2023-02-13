В ДТП с двумя легковушками в Коми пострадал семилетний мальчик

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 12 февраля, в Усть-Куломском районе столкнулись «Лада Гранта» и Opel Vectra, в результате чего пострадал семилетний ребенок. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла в 11.25 в Выльгорте. Мужчина 1985 года рождения ехал за рулем Opel по улице Дружбы. На перекрестке с Восточной водитель решить повернуть налево и врезался в «Ладу».

В результате ДТП пострадал мальчик 2016 года рождения, находившийся в салоне отечественного авто. Ребенок получил гематому ключицы и груди. Госпитализация ему не потребовалась.

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