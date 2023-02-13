В Коми завели 11 уголовных дел на пьяных водителей

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За неделю в Коми завели 11 уголовных дел в отношении пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

За неделю в Коми поймали 82 пьяных водителя. В отношении автомобилистов, севших за руль нетрезвыми повторно, завели 11 уголовных дел. За выходные полицейские поймали 36 водителей, которые были пьяны или отказались проходить медосвидетельствования. Больше всего таких нарушителей выявили в Сыктывкаре и Усинске.

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