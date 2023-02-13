В Сыктывкаре пьяные мужчина и женщина громили кафе

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

В Сыктывкаре пьяные мужчина 1992 года рождения и женщина 1982 года рождения громили кафе, их задержали. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в Максаковке. В одном из кафе сработала тревожная кнопка. На место прибыли росгвардейцы. Оказалось, что между двумя посетителями произошел конфликт, который перерос в драку. Пьяные нарушители вели себя агрессивно и разбили зеркало в фойе. Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. При задержании мужчина оказал сопротивление. Поэтому росгвардейцам пришлось применить физическую силу и спецсредства. Мужчину и женщину доставили в полицию.

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