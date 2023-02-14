В Сыктывкаре водитель сбил женщину на ватрушке и скрылся

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 13 февраля, в Сыктывкаре автомобиль сбил женщину на ватрушке и уехал. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 19.43 на улице Слободской. Неизвестный автомобиль ехал по двору дома №4. Машина сбила женщину 1985 года рождения, которая скатилась с горки на надувных санках. После этого автомобиль уехал с места происшествия.

В результате ДТП пострадавшая получила ушиб ноги. Госпитализация ей не потребовалась. За медицинской помощью она обратилась позже. Полицейские ищут водителя.

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