Погубшивший в ДТП девочку-подростка и мужчину 21-летний парень из Инты получил 12 лет тюрьмы

Фото: УГИБДД по Коми

В Инте огласили приговор 21-летнему местному жителю. Молодого человека обвиняли в гибели 15-летней девочки и 49-летнего мужчины, которые погибли из-за аварии, которую парень устроил.

Напомним, трагедия произошла в октябре прошлого года. Компания юных интинцев ехала в салоне легковушки, за рулем которой был пьяный интинец. Молодой человек не справился с управлением авто и влетел в велосипедиста, а затем вылетел в кювет. Мужчина умер на месте ДТП, удар также не пережила 15-летняя пассажирка. Известно, что 17-летний подросток, находившийся в машине, получил тяжелые травмы.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в СУ СК России по Коми.

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