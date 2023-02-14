Житель Коми незаконно пытался продать 32 тысячи пачек сигарет

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Ухте 52-летний местный житель хотел продать 32 тысячи пачек безакцизного табака. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина заказывал транспортной компанией и хранил крупную партию безакцизного табака. Товар находится в магазине его знакомого бизнесмена. Полицейские провели там обыск. Они изъяли более 32 тысяч пачек сигарет. Общая стоимость товара превысила 5,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, говорится в сообщении.

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