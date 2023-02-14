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За осенне-зимний период в Усть-Куломском районе Коми добыли 11 волков. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Жители сообщают о выходе волков в населенные пункты в соцсетях. Информацию фиксирует система «Инцидент менеджмент». Благодаря этому удалось добыть 11 волков. Последний такой случай произошел в понедельник, 13 февраля, в селе Носим. Волка добыли возле бывшего кирпичного завода. На прошлой неделе хищников добыли около базы ИП Арестенко и в районе моста через Вычегду.

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