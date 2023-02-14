В Коми мужчина незаконно получил 801 тысячу рублей в качестве пенсии

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В Воркуте 52-летнего ведомственного пенсионера признали виновным в мошенничестве при получении выплат. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина представил недостоверные сведения, которые влияют на размер пенсии. Он не сказал, что уже долгое время не живет в Воркуте. Из-за этого мужчина семь лет получал пенсию с применением районного коэффициента 1,6. Сумма ущерба бюджету составила 801 тысячу рублей. Пенсионер вернул деньги. Его приговорили к двум годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

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