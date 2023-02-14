В Коми подорожали овощи и поездки за границу

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В январе в Коми повысились цены на овощи, поездки за границу и взносы на капремонт. Об этом сообщает Комистат.

По сравнению с декабрем почти на 30% подорожали огурцы и лук. Цены на помидоры и свеклу повысились на 20%. Бананы и виноград стали дороже на 15-17%. Цены на морковь, чеснок и капусту увеличились на 11-14%. Лимоны и груши подорожали на 9%, картошка – на 7%, а яблоки – на 2%.

Сосиски и сардельки подорожали на 8%, мука пшеничная - на 7%. На 3-5% цены выросли на пельмени, кетчуп, чай черный, кофе растворимый, карамель, шоколадные конфеты и шоколад. Колбаса полукопченая и сырокопченая, консервы мясные и томатные, сливочное масло, йогурт, смеси сухие молочные для детского питания - на 1-2%.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - снизились на 3%. Из других наблюдаемых непродовольственных товаров подорожали: ювелирные изделия - на 11%, кирпич, печи микроволновые, кастрюли - на 6-5%, меха и меховые изделия, отдельные виды одежды, трикотажных изделий, обуви для взрослых и детей, табачные изделия - на 3-1%. Выросли цены на определенные лекарственные препараты, в том числе на корвалол, эргоферон и цитрамон. Одноразовые шприцы подешевели.

Вместе с тем, снизились цены на миксеры, блендеры, ноутбуки, плиты бытовые, смартфоны, телевизоры, холодильники, стиральные и швейные машины.

В группе жилищно-коммунальных услуг взносы на капитальный ремонт повысились на 27%. Среди услуг пассажирского транспорта выросли цены на авиаперелет экономическим классом - на 33%, проезд в такси - на 4%.

Из услуг зарубежного туризма увеличились цены на поездки: на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 19%, в ОАЭ и страны Закавказья - на 9%, в Египет - на 7%. Цены на поездки в Беларусь снизились на 5%. Также выросли услуги внутреннего туризма: стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье и Крым - на 6%, путевок в санатории - на 5%, экскурсионных туров по России - на 4%, билетов в кинотеатры - на 3%, в театры - на 2%.

Из наблюдаемых услуг правового характера увеличились цены на удостоверение завещания в нотариальной конторе и оформление доверенности. Среди медицинских услуг выше, чем в декабре, отмечены цены на гастроскопию, первичный прием у врача-специалиста, общий анализ крови.

Из наблюдаемых бытовых услуг подорожали изготовление гроба, выполнение работ по облицовке кафельной плиткой, ремонт брюк, стирка белья, ремонт холодильников, мойка легкового автомобиля, химчистка мужского костюма, выполнение обойных работ, изготовление и печать фотографий, услуги парикмахерских, бань.

Кроме того, подорожали: ветеринарные услуги, ксерокопирование документов – на 3%, абонентская плата за телевизионную антенну – на 2%. Вместе с тем снизилась плата за пересылку простой посылки внутри России – на 5%.

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