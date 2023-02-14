В Коми бизнесмена судят за заказное убийство

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Коми 28-летнего предпринимателя из Койгородского района признали виновным в организации убийства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как сообщалось ранее, бизнесмен решил устранить конкурента в сфере лесозаготовки. Таким образом злоумышленник решил обеспечить себе выигрыш в аукционах на куплю-продажу лесных насаждений для вырубки. Ранее он попытался уговорить руководителя компании-конкурента добровольно не участвовать в торгах. Однако тот отказался. Тогда злоумышленник решил организовать убийство.

Коммерсант нашел двух исполнителей. 13 декабря 2021 года в Койгородке они застрелили главу компании, а потом скрылись. Бизнесмена заключили под стражу. Уголовное дело направят в Верховный суд Коми. Фигурант вину не признал.

Коллегия присяжных заседателей единодушно признала фигуранта виновным. Далее предстоит стадия обсуждения последствий вынесения вердикта. Там бизнесмену и назначат наказание.

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