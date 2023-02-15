В ДТП с такси в Сыктывкаре пострадала семилетняя девочка

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 14 февраля, в Сыктывкаре столкнулись Kia Sorento и такси Renault Logan, в результате чего пострадала девочка 2015 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 16.10 на улице Гаражной. Мужчина 1954 года рождения за рулем Kia со двора дома №5. Водитель не уступил дорогу такси, и машины столкнулись. В результате ДТП пострадала семилетняя девочка, находившаяся в салоне Renault. Она получила ушиб шеи. Госпитализация девочке не потребовалась. Сначала ДТП оформлялось как административное. Однако затем семья ребенка обратилась за медпомощью.

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