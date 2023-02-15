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НовостиОбщество15 февраля 2023 12:05

В Сыктывкаре ликвидировали горку возле места ДТП с ватрушкой

Склон расположен на улице Слободской
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В Эжвинском районе Сыктывкара ликвидировали горку, расположенную возле места ДТП с ватрушкой. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Дети и взрослые скатывались с горки во дворе на улице Слободской. На сегодняшний день горку ликвидировали. Однако полицейские не исключают того, что после ближайшего снегопада ее раскатают снова. Родителей детей просят объяснить им опасность этого склона. Дело в том, что рядом находится оживленный проезд около магазина.

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