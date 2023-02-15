В Коми депутата-иноагента оштрафовали на 100 тысяч рублей

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Депутата Госсовета Коми Виктора Воробьева, признанного СМИ-иноагентом, привлекли к административной ответственности за распространение недостоверной информации, создающей угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Сыктывкарского городского суда.

Еще 28 февраля прошлого года депутат опубликовал на своей странице пост в виде видео и текста. Там содержалась недостоверная информация, подрывающая авторитет государства. Она также вызывала панические и агрессивные настроения у людей, формировала социальную напряженность и предпосылки для массового нарушения общественного порядка. Пост способствовал возбуждению вражды и ненависти в отношении руководства России. Воробьева оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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