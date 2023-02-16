В ДТП с двумя иномарками в Коми пострадали три человека

Фото: ГИБДД Ухты

В среду, 15 февраля, в Ухте столкнулись Renault Megane и Volkswagen Golf, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 10.50. Мужчина 1962 года рождения ехал за рулем Renault по подъезду к поселку Водный. На первом километре водитель не справился с управлением. Иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen.

В результате ДТП пострадали три человека. Водитель Renault получил ушиб грудной клетки и переломы костей. Его увезли в больницу. У мужчины 1993 года рождения, управлявшего другой иномаркой, диагностировали ушиб грудной клетки. Его пассажирка 1944 года рождения получила ушибленные раны лица. Госпитализация этим двум пострадавшим не потребовалась.

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