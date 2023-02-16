В Коми гость ранил ножом хозяина, который выгонял его из дома

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Прилузский районный суд признал 55-летнего жителя села Летка виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ноябре. На одной из улиц встретились двое приятелей. Мужчины разговорились и решили выпить за встречу дома у одного из них. Алкоголь закончился, но гость уходить не захотел. Тогда хозяин начал оскорблять его. Далее мужчина взял нож, чтобы припугнуть приятеля. В ответ гость выбил оружие из рук собутыльника. В этот момент ему уже ничего не угрожало. Однако злоумышленник сам ударил приятеля ножом, а затем покинул дом.

О случившемся фигурант вспомнил лишь на следующий день. Мужчины помирились, но злоумышленника приговорили к 2,5 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.

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