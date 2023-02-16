Фото: пресс-служба Банка России

В 2022 году по сравнению с 2021-м в Коми на 40% уменьшилось количество фальшивых купюр. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Банка России.

За год в Коми изъяли 30 поддельных рублевых банкнот и одну поддельную стодолларовую купюру. Больше всего фальшивок обнаружили в Сыктывкаре. Там изъяли 23 купюры, в том числе и стодолларовую. Еще четыре банкноты изъяли в Усинске, три – в Воркуте, одну – в Ухте.

Чаще всего подделывают пятитысячные купюры. В прошлом году их обнаружено 27 штук. Кроме того, выявили две тысячерублевые купюру и еще одну достоинством 2 тысячи рублей.

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