Около трех тысяч медработников Коми получили соцвыплаты за январь

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В Коми почти три тысячи медицинских работников получили социальные выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе СФР. Уточняется, что на это было направлено более 20 млн рублей.

Размер выплат составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей. Они полагаются медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи Коми.

- Социальный фонд России перечисляет средства на основании реестров, которые составляют медицинские организации. В реестре наряду со сведениями о работнике указывается фактически отработанное время и категория работника (суммы утверждены нормативно-правовыми актами). Самим медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты. Средства перечисляются в течение 7 рабочих дней после того, как медицинская организация сформирует и представит в фонд реестр работников, - объяснили в фонде.

Новая специальная социальная выплата медработникам финансируется из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемых Социальному фонду в качестве межбюджетных трансфертов. В соответствии с постановлением правительства разъяснения по применению правил выплаты поручено давать Минздраву РФ по согласованию с Минтруда и социальной защиты РФ.

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