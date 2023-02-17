В Сыктывкаре бизнесмен решил заработать и лишился 1,45 миллиона рублей

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В Сыктывкаре местного жителя подозревают в мошенничестве 1,45 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился 51-летний предприниматель. Мужчина рассказал, что учредитель ООО убедил его внести 1,45 миллиона для получения пассивного дохода. При этом часть суммы должна быть передана в качестве уставного капитала предприятия, занимающегося строительством, а другая – для развития бизнеса. Однако никаких дивидендов бизнесмен не получил.

Предприниматель обратился в полицию. Оказалось, что подозреваемый полученные деньги попросту потратил. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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