В Коми пострадал помощник бурильщика

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Коми во время работы пострадал помощник бурильщика. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекцией труда в республике.

Мужчина работал в ООО «Северспецгрупп». Эта компания занимается бурением, связанным с добычей нефти, газа и газового конденсата. В общей сложности там трудятся 173 человека. 31 декабря с одним из них произошел несчастный случай. Во время работы на буровой установке мужчина тяжело травмировал правую руку.

Основная причина инцидента – несогласованность действий исполнителей. Уточняется, что лебедку запустили, не убедившись в удалении работников на безопасное расстояние. Работодателю выдали предписание об устранении нарушений. Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

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