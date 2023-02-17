В ФАП в Коми заставили взять на работу фельдшера

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После вмешательства прокуратуры на работу в фельдшерско-акушерский пункт поселка Верхний Мыртыю взяли на работу фельдшера. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ФАПе не было персонала, и медицинская помощь людям не оказывалась. Поэтому нуждающимся в ней приходилось ездить в Верхнюю Максаковку или Краснозатонский, которые находятся в 13 километрах от Верхнего Мыртыю. Там живут 85 человек. Летом количество жителей увеличивается. Прокуратура обратилась в суд. После этого в ФАП взяли на работу фельдшера.

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