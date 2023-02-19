В Коми охотник добыл волка-инвалида

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Удорском районе охотник Виктор Шечев поймали волка-инвалида. Об этом сообщает Telegram-канал «Коми - это Ж».

Этот волк попадался в капкан охотника еще в декабре. Однако хищник сбежал, лишившись части передней лапы. Однако охотник постоянно наведывался на место. В итоге волк попался в капкан второй раз. Туда угодила другая передняя лапа животного. На этот раз уйти хищнику не удалось.

– Волк оказался очень крупным, длина его составляла около двух метров, а весил почти 70 килограмм, – говорится в сообщении.

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Последний такой случай произошел 13 февраля (подробности)