Больницы Коми получат более тысячи единиц оборудования

Фото: Минздрав Иркутской области

В 2023 году больницы Коми получат более тысячи единиц медицинского оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Технику в медучреждения обновляют по национальному проекту «Здравоохранение». В этом году больницу городов и районов региона поступит более тысячи единиц нового оборудования. Кроме того, медучреждения получат 66 новых автомобилей. 58 машин уже закупили, их должны поставить в Коми до конца марта.

В 2022 году медучреждения получили более 200 единиц оборудования и 72 автомобиля.

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