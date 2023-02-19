В Сыктывкаре женщина на Lifan сбила 86-летнюю пенсионерку

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 18 февраля, в Сыктывкаре Lifan сбил женщину 1937 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 15.27. Женщина 1979 года рождения ехала за рулем Lifan по улице Куратова в сторону Советской. В районе дома №4 иномарка сбила 86-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая получила закрытый перелом лонной и седалищной кости со смещением. Женщину увезли в больницу.

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