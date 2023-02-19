В Кирове уроженец Коми организовал нарколабораторию

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове 26-летнего уроженца Коми обвиняют в девяти преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также легализации денег, полученных преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В середине 2021 года уроженец Коми оборудовал в Кирове «лабораторию», в которой он организовал производство синтетических наркотиков. Это было серийное производство, которое располагалось в гараже. Наркотики злоумышленник продавал в Кировской и Нижегородской областях, а также в Татарстане и Москве. Клиенты забирали запрещенные вещества в тайниках и платили за это биткоинами.

В августе 2021 года уроженца Коми задержали. У него изъяли более 1,3 килограмма наркотиков, приготовленных к сбыту. Уголовное дело направили в суд.

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