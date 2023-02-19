Житель Коми пытался подорвать банкомат и получил условный срок

Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области

В Чебоксарах 41-летнего жителя Коми признали виновным в том, что он пытался подорвать банкомат. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ночь на 1 августа. Мужчина зашел в одно из зданий, находящихся на территории торгового комплекса «Эверест». Он попытался вскрыть купюроприемник, а также подорвать банкомат. Однако сработала сигнализация, и житель Коми сбежал.

На суде мужчина признал свою вину и возместил ущерб банку. Суд приговорил к 1,5 года лишения свободы условно.

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