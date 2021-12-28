Двум подрывателям банкоматов из Сыктывкара ужесточили наказание

Фото: Объединенная пресс-служба судов

Верховный суд Коми изменил приговор двум подрывателям банкоматов из Сыктывкара. По информации объединенной пресс-службы судов, отягчающим обстоятельством признано использование при совершении преступления взрывных устройств.

Теперь сыктывкарцам наряду с лишением свободы дополнительно назначен денежное наказание. Окончательно принято решение лишить обоих свободы на срок 5 лет 6 месяцев в колонии общего режима со штрафом 300 тысяч рублей.

Жители столицы решились на преступление в августе 2020 года. Для этого они изучили строение разных сейфов и закрытых систем. Когда пришло время действовать, они попытались взорвать банкомат, однако получить деньги им так и не удалось. Через месяц они предприняли еще одну неудачную попытку. Ранее суд им назначал только лишение свободы.

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