В московском метро уроженец Коми несколько раз ранил ножом человека

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве задержали 64-летнего уроженца Коми, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 18 февраля. На станции метро «Киевская» между двумя мужчинами возник конфликт. Злоумышленник ранил оппонента ножом в шею и живот, а затем скрылся. Очевидцы вызвали полицию и скорую. Пострадавшего увезли в больницу.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали через несколько часов. Им оказался 64-летний уроженец Коми. В рюкзаке у мужчины нашли нож. Ранее фигуранта уже привлекали к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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