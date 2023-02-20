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НовостиОбщество20 февраля 2023 8:41

Более 700 жителей Коми не могут получить загранпаспорта на 10 лет

Их выдачу приостановили по всей стране
Источник:kp.ru
Фото: Александр ГЛУЗ

Фото: Александр ГЛУЗ

Более 700 жителей Коми не могут получить заграничные паспорта на 10 лет, поскольку их выдача в России приостановлена. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Выдачу паспортов приостановили из-за нехватки чипов. Их дефицит связан с повышенным объемом заявок. Сейчас АО «Микрон», выпускающее микросхемы, занимается перенастройкой оборудования и оптимизацией технологических процессов. Такие меры позволят удовлетворить возросший спрос.

В 2022 году в Коми подали 11 926 заявлений о выдаче загранпаспортов на 10 лет, а с начала 2023 года — 760. В настоящее время на рассмотрении находится 719 заявлений. Информации о том, когда выдача документов возобновится, у МВД по Коми нет. В ведомстве предложили жителям альтернативу: оформить пятилетний загранпаспорт. За взрослый документ нужно заплатить госпошлину в размере 2 тысячи рублей, а за детский – вдвое меньше. Получить их можно на основании ранее принятого заявления о выдаче документа на 10 лет, передает БНК.

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