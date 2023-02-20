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НовостиОбщество20 февраля 2023 11:48

За неделю в Коми завели 10 уголовных дел на пьяных водителей

В республике поймали 74 нетрезвых автомобилистов
Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За неделю в Коми завели 10 уголовных дел в отношении пьяных водителей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

За неделю в Коми поймали 74 пьяных водителя. В это число входят и те, кто отказался проходить медицинское освидетельствование. 10 нарушителей сели за руль нетрезвыми повторно. В отношении этих людей завели уголовные дела. Только за выходные в Коми поймали 30 пьяных водителей. Больше всего нарушителей выявили в Сыктывкаре и Усинске.

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