Инфляция в Коми ускорилась до 11,8%

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В январе 2023 года годовая инфляция в Коми выросла до 11,8%. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Банка России.

В декабре инфляция составляла 11,4%. До этого восемь месяцев подряд она замедлялась. В настоящее время инфляция в Коми ниже, чем в среднем по СЗФО (11,9%). На ускорение инфляции в основном повлияла сфера услуг. Так, издержки авиакомпаний продолжили расти, а спрос на перелеты остается высоким. Рост цен на непродовольственные товары замедлился. Российские производители постепенно находят новых поставщиков сырья и комплектующих. В частности, благодаря этому замедлился рост цен на машины, мебель, бытовую технику и смартфоны. Еще одна причина такой ситуации - сдержанная потребительская активность.

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