В Коми у пьяного водителя конфисковали «шестерку»

Фото: Виктория ТУШКОВА

Верховный суд Коми конфисковал автомобиль, которым житель Ижемского района управлял в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел вечером 15 сентября. Пьяный мужчина ехал за рулем ВАЗ-2106 по дорогам Ижемского района. В деревне Диюр «шестерку» остановили полицейские. Суд первой инстанции назначил водителю 240 часов обязательных работ, но не решил вопрос о конфискации машины.

Возражений об этом у защиты не было. Однако в суде пришлось допросить осужденного, а также двух свидетелей. Дело в том, что после покупки водитель не поставил машину на учет в ГИБДД. До этого «шестеркой» управлял другой человек. Выяснив все обстоятельства и получив подтверждающие документы, суд конфисковал машину.

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